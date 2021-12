VIDEO: Tudi letos več primerov vožnje v napačno smer na avtocestah

V Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) so zbrali nekaj primerov vožnje v napačno smer, ki je, kot znova opozarjajo, smrtno nevarna. "Če opazite, da vozite v napačno smer, se takoj ustavite ob robu cestišča, vključite utripalke in pokličite pomoč. Naj gre v letu 2022 samo naprej, nikoli nazaj," so zapisali v objavi.

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je vožnja v nasprotni smeri na avtocesti prepovedana, globa za takšno dejanje pa je določena v višini najmanj 1.200 EUR in z izrekom 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Spomnimo, avgusta letos je na avtocesti iz smeri Maribora proti Pernici prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrla 85-letnica, tri osebe pa so se huje telesno poškodovale.