Vožnja v nasprotno smer: v nesreči umrli dve osebi

V prometni nesreči sta po prvih podatkih umrli dve osebi, vzrok pa naj bi bila vožnja v nasprotno smer, so sporočili s PU Ljubljana. O nesreči so policiste obvestili nekaj pred 12. uro, nesreča pa se je zgodila na ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Bizovikom v smeri Malenc.

V nesrečo je bilo udeleženih več vozil, trenutno pa še poteka intervencija reševalnih ekip ter pomoč poškodovanim. Avtocesta na tem delu je zaradi intervencije, odpravljanja posledic in ogleda zaprta. Promet je preusmerjen in poteka po vzporednih cestah. Promet je delno oviran tudi v nasprotni smeri. Voznike policisti prosijo, da prilagodijo hitrost in upoštevajo navodila policistov in upravljavca cest.