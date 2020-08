Vožnja z mopedom po avtocesti je 65-letnika stala življenja

Sinoči, okoli 22. ure, se je na štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je 65-letni voznik mopeda vozil po vključevalno-izključevalnem pasu avtoceste iz smeri Sneberij proti Šentjakobu. Za njim je pripeljal 64-letni voznik osebnega vozila, ki je pred izvozom z avtoceste Šentjakob zapeljal desno, proti izvozu z avtoceste in trčil v zadnji del mopeda. Voznik tega je na kraju nesreče umrl.

Ljubljanski policisti so sporočili, da mopedist na glavi ni imel čelade, po prvih podatkih pa moped tudi ni bil osvetljen, prav tako pa je vožnja z mopedom po avtocesti prepovedana. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah in okoliščinah nesreče pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo," so še sporočili.

V letošnjem letu je na območju PU Ljubljana v prometnih nesrečah umrlo 16 udeležencev. Policisti zato vse voznike pozivajo, naj vozijo varno in naj upoštevajo cestno prometne predpise. Prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti. Pazite na pešce na cesti, še posebej bodite pozorni do otrok, ki se ob začetku šolskega leta vračajo na naše ceste. Le z odgovornostjo lahko vsi skupaj pripomoremo, da bomo varni na cestah in da bo nesreč manj, še poudarjajo.