Vpričo otrok napadel policista in policistko

Zoper nasilneža so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli nož in odpeljali v prostore za pridržanje. Kriminalisti nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

V noči na nedeljo so novomeški policisti med opravljanjem nalog na Belokranjski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila, ki ga je vozil 31-letni voznik, v vozilu pa sta se nahajala še dva potnika. "19-letni potnik je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, pozival ga je k pretepu in mu grozil z nožem," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Policisti PU Novo mesto so med 22. in 25. 11. posredovali v 160 nujnih primerih.

Vpričo otrok napadel policista

V nedeljo, malo pred 12. uro, sta policistka in policist Policijske postaje Metlika ustavila voznika osebnega avtomobila, ki je v vozilu prevažal dva otroka, ki na sedežih nista bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom. "Med postopkom se je 24-letni voznik nedostojno vedel do njiju, ni upošteval ukazov in je poskušal pred zaključkom postopka zapustiti kraj. Policista je s telesno silo poskušal napasti, kar sta mu preprečila z uporabo prisilnih sredstev in mu odvzela prostost," so sporočili iz PU Novo mesto. Med postopkom se je policistka lažje poškodovala. Zoper 24-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijan trčil v 42-letnika

V petek zjutraj so novomeški policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 42-letnega voznika, ki se je lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

"Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligramov alkohola (2,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper 38-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu," so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Pijan trčil v brežino in se prevrnil

Prav tako se je v petek, nekaj pred 13. uro, zgodila prometna nesreča v Žužemberku. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino ter se z vozilom prevrnil. "Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligramov alkohola (1 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče."

Za volanom pijan 16-letnik

V noči na soboto pa so policisti PP Trebnje med opravljanjem nalog na območju Dolenje Nemške vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. "Ugotovili so, da je za volanom 16-letnik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligramov alkohola (1,5 g/kg)." Policisti so vozilo zasegli, o ravnanju mladoletnika pa so obvestili starše in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.