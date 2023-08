Vpričo otroka s palicama pretepel 67-letnika, in to za tri evre

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so obravnavali kaznivi dejanji ropa in hude telesne poškodbe, ki sta bili v preteklem tednu izvršeni na območju Bertokov pri Kopru. V dejanjih je bil oškodovan 67-letni slovenski državljan.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da je kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 38-letni slovenski državljan, ki je prišel do oškodovanca, medtem ko je ta spal v zabojniku, postavljenem na območju Bertokov. Oškodovanca je začel z lesenima palicama pretepati po celotnem telesu in mu prizadejal hudo telesno poškodbo. Obenem je osumljeni od oškodovanca zahteval tudi denar. Ko je oškodovanec izročil tri evre v kovancih 8-letnemu otroku, ki je bil prisoten pri dejanju, sta osumljeni in otrok odšla stran.

Osumljeni je bil včeraj izsleden in prijet na območju Bertokov ter s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper osumljenega odredil pripor. Ker je bil pri izvršitvi dejanja prisoten tudi 8-letni otrok, ki za svoja ravnanja ni kazensko odgovoren, je bil o vseh ugotovitvah obveščen tudi pristojni center za socialno delo. V nadaljevanju bodo dodatno preverjane okoliščine obstoja kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, sporočajo s PU Koper.



Za kaznivo dejanje ropa je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let. Za kaznivo dejanje hude telesne poškodbe pa je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do petih let.