'Vremenske razmere so bile neprimerne za letenje v vizualnih pogojih letenja'

Jure Griljc, strokovnjak za letalsko varnost ter bivši direktor Agencije za civilno letalstvo, izpostavlja, da je glede na razpoložljive podatke trenutno še preuranjeno zaključevati, kaj je možen vzrok za to nesrečo. "Že sedaj pa lahko potrdim, da so bile današnje vremenske razmere neprimerne za letenje v t.i. vizualnih pogojih letenja, sploh na območju med Zagrebom in Avstrijo, kar je razvidno tudi iz letalske meteorološke karte in GAFOR napovedi."