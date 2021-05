Vrgel kamen v policista in pobegnil

Po obvestilu, da se v paviljonu mestnega parka v Mariboru predvaja glasna glasba, sta se tja napotila policista Policijske postaje Maribor I in izvedla identifikacijski postopek s tremi osebami. Nato pa je oseba, ki ni bila udeležena v postopek in se je nahaja nekaj metrov stran, pobrala kamen in ga zalučala v policiste. En policisti je pri tem utrpel lažje poškodbe.

icon-expand Slovenska policija FOTO: Miro Majcen V petek okoli 22.30 ure, medtem ko sta policista izvajala postopek, je iz teme, oddaljen približno 10 do 15 metrov stran, neznani storilec, pobral večji kamen in ga vrgel v policista. Policista je storilec zadel v predel ramena in ga lahko telesno poškodoval. "Policista neznanega storilca nista videla, saj je strahopetnež po tem podlem dejanju pobegnil v smeri Trubarjeve ulice," so zapisali v PU Maribor. Zadevo so prevzeli kriminalisti, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi izsleditve storilca, zoper katerega bo podana kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo. icon-expand