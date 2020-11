Vrhovno sodišče oprostilo gojitelja konoplje, ki sta vztrajala, da pomagata ljudem

Vrhovno sodišče je Sanjina Jašarja in soobtoženega Tomaža Zagoršaka oprostilo obtožbe, da sta nelegalno proizvajala in hranila konopljo. Spomnimo, policisti so januarja 2016 v mariborskem Kulturnem centru Pekarna zasegli sadike konoplje, konopljino smolo in kremo s THC. Jašar je vztrajal, da je edini motiv za njegovo početje pomoč bolnim ljudem.

V postopku na vrhovnem sodišču se je Sanjinu Jašarju in Tomažu Zagoršaku očitalo, da sta v posebej prirejenih prostorih gojila 44 sadik konoplje, posedovala skupno 6021,29 gramov posušene konoplje, šest gramov konopljine sole, 121,8 ml produktov iz konoplje ter 700 mililitrov kreme, ki je vsebovala prepovedano snov THC. Zagrožena kazen za očitano kaznivo dejanje je od enega do 10 let zapora.

Obtožena sta na sodišču trdila in dokazovala s pričami, da sta pripravke iz konoplje uporabljala zgolj za alternativno pomoč ob zdravljenju z uradno medicino za tiste, ki so to potrebovali. Sodišče jih je na prvi stopnji oprostilo, nato pa je Jašarju po pritožbi tožilstva odmerilo leto dni zaporne kazni, Zagoršaku pa leto dni pogojne kazni in tri leta poskusne dobe. Zagovornik Zagoršaka, odvetnik Robert Pungerl, se je pritožil na Vrhovno sodišče, kjer so sodbo Višjega sodišča razveljavili in potrdili argumentacijo sodišča prve stopnje. To je že na prvi stopnji ugotovilo, da je splošno znano dejstvo, da se v družbi vse pogosteje posega po konopljinih pripravkih kot alternativnem zdravilu, kar po prepričanju sodišča mora upoštevati tudi sodna praksa. Takrat je sodišče zaključilo, da je v zadevi podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da so številne zaslišane priče, ki jih je senat sodišča prve stopnje z gotovostjo ocenil za verodostojne, opisovale, kako so si s konopljinimi produkti lajšale ali celo odpravile zdravstvene težave oziroma bolezenska stanja svojih družinskih članov.

icon-expand Sanjin Jašar FOTO: Mia Media

Izveden dokazni postopek tudi ni potrdil, da bi imeli v predmetni zadevi konkretni obravnavani konopljini produkti zdravju škodljive učinke, temveč po izpovedbah prič in predloženi medicinski dokumentaciji prav nasprotno. Lečeči zdravniki so bili z uporabo konoplje seznanjeni in je glede na terapevtske učinke niso odsvetovali. Ne gre torej za ljudi, ki bi uživali konopljnine produkte zaradi psihoaktivnih učinkov, ki jih prepovedana droga ima, ampak za ljudi, ki so se znašli v težkih življenjskih situacijah in so si z uporabo konoplje oziroma njenih produktov lajšali ali celo odpravili zdravstvene težave, še piše v obrazložitvi.