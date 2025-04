Vrhovno sodišče potrdilo 30 let zapora za Branka Krkleca

Vrhovno sodišče je potrdilo sodbo za umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja. V celoti je zavrnilo pritožbo obrambe, Branko Krklec pa je zdaj tudi pravnomočno obsojen na 30 let zapora. Na vrhovno sodišče se lahko obrne še z zahtevo za varstvo zakonitosti, poročata časnik Dnevnik in portal Žurnal .

Krklec se je na vrhovno sodišče pritožil po tem, ko sta ga leta 2023 okrožno in višje sodišče v Celju obsodila na najvišjo predpisano zaporno kazen 30 let. Možnost pritožbe na vrhovno sodišče imajo sicer tisti, ki so obsojeni na 30 let zapora ali dosmrtni zapor.

Obramba vrhovnega sodišča ni prepričala, da naj bi konflikt izzval eden od umorjenih. Pritožbo je zavrnilo v celoti. Obramba je sicer po navedbah v medijih oporekala tudi očitku, da je Krklec moril zaradi odločitve sodišča, ki je njegovi ženi zarubilo avtomobil, saj niti ni stranka v izvršilnem postopku rubeža. Poleg tega bi po mnenju obrambe moralo sodišče angažirati novega sodnega izvedenca psihiatrične stroke, zaradi mnenj dveh sodnih izvedencev, ki sta v preiskavi ugotovila različni stanji neprištevnosti zaradi alkohola.

Na sodbo višjega sodišča, ki je dosodilo, da obsojeni ni moril iz nizkotnih nagibov, se je pritožilo tudi tožilstvo. Kot je za Dnevnik povedal Krklečev zagovornik Marko Meznarič, je sodišče zavrnilo tako pritožbo obrambe kot tožilstva.

Pomočnika sodnega izvršitelja sta februarja leta 2022 po službeni dolžnosti zaradi rubeža vozila prišla h Krklecu, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Pri tem je 27-letni pomočnik izvršitelja dobil tako hude poškodbe, da je umrl na kraju, 42-letna pomočnica pa je umrla v bolnišnici. Policiji je dogodek prijavila storilčeva žena, aretirali so ga na njegovem domu.