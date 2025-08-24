Svetli način
Črna kronika

Vrhovno sodišče storilcu za umor žene potrdilo 23 let zapora

Ljubljana, 24. 08. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , U.Z.
Vrhovno sodišče je po poročanju portala Žurnal24 potrdilo, da bo Goran Ilikić, ki je v začetku leta 2021 v Kamniku do smrti zabodel ženo, s katero sta bila v razveznem postopku, v zaporu 23 let.

Umor se je zgodil 31. januarja 2021 v stanovanju v Kamniku, kjer je živela 34-letna žena Gorana Ilikića, s katero sta bila v razveznem postopku. Ilikić je potem, ko je izvedel, da ima novega partnerja, na silo vstopil v stanovanje in jo večkrat zabodel, da je na kraju izkrvavela.

Junija 2022 je sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani Ilikića spoznal za krivega umora in mu prisodil 25 let zaporne kazni.

Na sodbo sta se pritožila tako Ilikićeva obramba kot tožilstvo. Višje sodišče v Ljubljani je ob obravnavi pritožbe januarja 2023 izvedlo javno obravnavo, v končni razsodbi pa delno ugodilo obrambi in zaporno kazen s 25 znižalo na 23 let. Po navedbah Žurnala24 mu je kazen znižalo za dve leti, ker po mnenju senata višjega sodišča prvostopenjsko sodišče ni upoštevalo, da je bil ob dejanju zmanjšano prišteven.

Obramba z zahtevo po ponovljenem sojenju ni uspela. Prav tako ne tožilstvo, ki je terjalo zvišanje kazni, je takrat poročal Dnevnik.

Kot danes piše omenjeni portal, je Ilikić nato na vrhovno sodišče vložil še zahtevo za varstvo zakonitosti, a ga je tamkajšnji senat tokrat zavrnil.

