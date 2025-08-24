Vrhovno sodišče storilcu za umor žene potrdilo 23 let zapora

Junija 2022 je sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani Ilikića spoznal za krivega umora in mu prisodil 25 let zaporne kazni.

Umor se je zgodil 31. januarja 2021 v stanovanju v Kamniku, kjer je živela 34-letna žena Gorana Ilikića , s katero sta bila v razveznem postopku. Ilikić je potem, ko je izvedel, da ima novega partnerja, na silo vstopil v stanovanje in jo večkrat zabodel, da je na kraju izkrvavela.

'Njeno celo življenje je bilo pod nadzorom, bila je sužnja svojega moža'

Preberi še 'Njeno celo življenje je bilo pod nadzorom, bila je sužnja svojega moža'

Na sodbo sta se pritožila tako Ilikićeva obramba kot tožilstvo. Višje sodišče v Ljubljani je ob obravnavi pritožbe januarja 2023 izvedlo javno obravnavo, v končni razsodbi pa delno ugodilo obrambi in zaporno kazen s 25 znižalo na 23 let. Po navedbah Žurnala24 mu je kazen znižalo za dve leti, ker po mnenju senata višjega sodišča prvostopenjsko sodišče ni upoštevalo, da je bil ob dejanju zmanjšano prišteven.

Obramba z zahtevo po ponovljenem sojenju ni uspela. Prav tako ne tožilstvo, ki je terjalo zvišanje kazni, je takrat poročal Dnevnik.

Kot danes piše omenjeni portal, je Ilikić nato na vrhovno sodišče vložil še zahtevo za varstvo zakonitosti, a ga je tamkajšnji senat tokrat zavrnil.