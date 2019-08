Vrsta nesreč v gorah: zdrsi, padci, vročina in druga tveganja

Gorenjski policisti so v okviru ekipe za helikoptersko reševanje na Brniku v preteklih dveh dneh obravnavali sedem nesreč v gorah.

V Severni Triglavski steni se je plezalcu odkrušil kamnit nožni stop, zaradi česar je zdrsnil in se lažje poškodoval. Na Mojstrovki se je plezalcu odkrušil oprimek in je zato padel. Na območju Valvazorja se je planinec poškodoval zaradi zdrsa in posledično nekajmetrskega padca. V zahodni Severni steni Triglava sta ostala zaplezana dva alpinista. S stene so ju prepeljali nepoškodovana. Pri sestopu z Rjavine je planinca obšla slabost. Posredovali so gorski reševalci postaje GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS na letališču Brnik z vojaškim helikopterjem, ki so planincu nudili medicinsko pomoč, nato pa dvignili v helikopter, ki ga je odpeljal v jeseniško bolnišnico. V Kamniških Alpah pa so obravnavali zdrs in poškodbo gležnja v dveh nesrečah.

"Odlomi kamenja, padci in zdrsi ter vročina so tveganja, ki v gorah spremljajo vsakega planinca. Ne podcenjujte jih, stvari v gorah niso vedno povsem take, kot so videti na prvi pogled," so opozorili na PU Kranj.