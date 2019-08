Vrsta reševanj v gorah, hrvaški planinec umrl

Hrvaškemu planincu je včeraj na poti na Komno postalo najprej slabo, težko je dihal, potem se je onesvestil. Na pomoč mu je prihitela ekipa za helikoptersko reševanje v gorah s policistom gorske policijske enote. Kljub prvi pomoči in oživljanju je na kraju umrl. S helikopterjem so ga prepeljali v Bohinj, svojce pa so v dolino pospremili bohinjski gorski reševalci, so sporočili s PU Kranj.

S PU Kranj zato svetujejo: "Gore so kraji ekstremov. V vročini izbirajte senčne poti, na pot pa se odpravite zelo zgodaj zjutraj, saj visoke temperature in sopara organizem zelo obremenijo, telo se prej izčrpa, pregreje, dehidrira, lahko se razvijejo tudi hujše posledice." Ob tem dodajajo, da imejmo v mislih, da so vročina, kamenje, ki se lahko odlomi in nas poškoduje, zdrsi ter padci zelo kritični dejavniki v gorah, ki jim moramo nameniti največjo možno pozornost.

Včeraj zjutraj si je pri koči na Okrešlju planinka zlomila prst na nogi. Posredovala je dežurna ekipa Gorske reševalne službe iz Brnika ter posadka Slovenske vojske (SV), ki je s pomočjo helikopterja poškodovanko prepeljala v dolino.

Včeraj okrog 22. ure so se na poti iz pobočja Špika proti koči v Krnici v Kranjski Gori izgubili trije tuji planinci, ki zaradi teme niso našli poti v dolino. Planinka je onemogla. Reševalci GRS Kranjska Gora so jih našli nepoškodovane, oskrbeli in pospremili v dolino, so sporočili s centra za obveščanje.

Na primorski strani sta se včeraj pozno popoldne zgodili dve nesreči, navaja center za obveščanje. Planinec je pozno popoldne med sestopom v dolino obtičal pod Planinico nad Logom pod Mangartom. Pomagati so mu želeli reševalci GRS Bovec, vendar so, še preden so prišli do njega, reševanje prekinili, ker je sam sestopil v dolino.