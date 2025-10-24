Vrsta spletnih goljufij, trojica oškodovana za 100.000 evrov

Policisti in kriminalisti na severnem Primorskem so v zadnjih dnevih obravnavali več primerov spletnih goljufij, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik . Občane zato opozarjajo: "Ne nasedajte neznanim klicateljem! Predvsem pa ne odpirajte spletnih povezav, ne vnašajte svojih osebnih ali bančnih podatkov oziroma jih storilcem ne zaupajte niti po telefonu. Ob morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko in oškodovanje takoj prijavite policiji."

Novogoriški kriminalisti obravnavajo spletno goljufijo na škodo treh fizičnih oseb na Goriškem. Neznani storilec je v začetku tega tedna oškodovancu na njegov elektronski naslov poslal navodilo v tujem jeziku z opozorilom, da je obstoječi račun tujega poslovnega partnerja blokiran in da je treba račune za opravljena dela plačati na bančni račun v tujini. Oškodovanec je to tudi storil, zaradi goljufije so bile tri fizične osebe oškodovane za okoli 100 tisoč evrov.

Spletno prevaro so včeraj obravnavali tudi tolminski policisti. Žrtev je nasedla prevarantu in s svojega na račun v tujini nakazala okoli 22 tisoč evrov.

Tudi na Ajdovskem obravnavajo primer spletne goljufije. Neznani storilec je v času med 25. septembrom in 7. oktobrom z lažnim prikazovanjem na spletni strani v zmoto spravil oškodovanko. Slednja je želela prejeti večjo vsoto denarja, pri tem pa bi morala plačati stroške umetne inteligence in agentov poslovanja v višini nekaj odstotkov želenega zneska. Zato je s svojega na tuj račun nakazala 10 tisoč evrov.

Novogoriški kriminalisti preiskujejo še primer, ko je žrtev prevare na telefon namestila aplikaciji, ki sta storilcu omogočili dostop do njene spletne banke. Ostala je brez 4812 evrov. 1628 evrov pa je naivnost stala oškodovanca, ki je na svoj mobilni telefon naložil več okuženih spletnih aplikacij ter posredoval osebne in druge podatke. Storilcu je s tem odprl "vrata" v spletno banko.

Okoliščine vseh navedenih kaznivih dejanj spletne goljufije policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica še preiskujejo.