Črna kronika

Vrsta spletnih goljufij, trojica oškodovana za 100.000 evrov

Nova Gorica, 24. 10. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 47 minutami

Policija na severnem Primorskem obravnava vrsto spletnih prevar. Trije oškodovanci so ostali brez 100.000 evrov, zavedeni žrtvi sta na računa v tujini nakazali 22 in 10 tisočakov, več tisoč evrov pa je naivnost stala tudi oškodovanca, ki sta goljufom omogočila dostop do spletne banke.

Spletna prevara
Spletna prevara FOTO: Shutterstock

Policisti in kriminalisti na severnem Primorskem so v zadnjih dnevih obravnavali več primerov spletnih goljufij, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Občane zato opozarjajo: "Ne nasedajte neznanim klicateljem! Predvsem pa ne odpirajte spletnih povezav, ne vnašajte svojih osebnih ali bančnih podatkov oziroma jih storilcem ne zaupajte niti po telefonu. Ob morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko in oškodovanje takoj prijavite policiji."

Velika oškodovanja: 100.000, 22.000, 10.000 evrov

Novogoriški kriminalisti obravnavajo spletno goljufijo na škodo treh fizičnih oseb na Goriškem. Neznani storilec je v začetku tega tedna oškodovancu na njegov elektronski naslov poslal navodilo v tujem jeziku z opozorilom, da je obstoječi račun tujega poslovnega partnerja blokiran in da je treba račune za opravljena dela plačati na bančni račun v tujini. Oškodovanec je to tudi storil, zaradi goljufije so bile tri fizične osebe oškodovane za okoli 100 tisoč evrov.

Spletno prevaro so včeraj obravnavali tudi tolminski policisti. Žrtev je nasedla prevarantu in s svojega na račun v tujini nakazala okoli 22 tisoč evrov. 

Tudi na Ajdovskem obravnavajo primer spletne goljufije. Neznani storilec je v času med 25. septembrom in 7. oktobrom z lažnim prikazovanjem na spletni strani v zmoto spravil oškodovanko. Slednja je želela prejeti večjo vsoto denarja, pri tem pa bi morala plačati stroške umetne inteligence in agentov poslovanja v višini nekaj odstotkov želenega zneska. Zato je s svojega na tuj račun nakazala 10 tisoč evrov. 

Novogoriški kriminalisti preiskujejo še primer, ko je žrtev prevare na telefon namestila aplikaciji, ki sta storilcu omogočili dostop do njene spletne banke. Ostala je brez 4812 evrov. 1628 evrov pa je naivnost stala oškodovanca, ki je na svoj mobilni telefon naložil več okuženih spletnih aplikacij ter posredoval osebne in druge podatke. Storilcu je s tem odprl "vrata" v spletno banko. 

Okoliščine vseh navedenih kaznivih dejanj spletne goljufije policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica še preiskujejo.

Ne nasedajte neznanim klicateljem!

"Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge," ob tem opozarja Božnik. 

Nasvet Policije: 

 

Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in  oškodovanje čim prej prijavite Policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
24. 10. 2025 14.35
Človeška neumnost je res neskončna. Moraš imeti slamo v glavi da nasedež na te fore. Jaz be odgovarjam na tel.št sumnjivega izvora kaj šele da jim dam kakšne podatke.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
24. 10. 2025 14.32
+1
Če nimaš denarja, si zaščiten pred takimi lumparije!
ODGOVORI
1 0
Victoria13
24. 10. 2025 14.33
+1
lumparijami!
ODGOVORI
1 0
Odrešenik666
24. 10. 2025 14.24
+3
Meni se poraja sum, da v teh primerih ni bilo nobenih goljufov v igri.
ODGOVORI
3 0
bronco60
24. 10. 2025 14.24
+3
Tukaj so notranje informacije, kdaj in koga bodo oskubili.
ODGOVORI
3 0
travc
24. 10. 2025 14.09
+3
Veliko denarja imajo nekateri
ODGOVORI
3 0
6543
24. 10. 2025 14.21
+2
Meni je bolj zanimivo, kako goljufi vedo kdo ima denar na računu? Kako vedo koga poklicati? Se oškodovanci kje hvalijo koliko imajo ali nekje podatki uhajajo?
ODGOVORI
2 0
Nace Štremljasti
24. 10. 2025 14.29
+1
imajo v banki svoje ljudje ki jim poročajo stanje
ODGOVORI
1 0
