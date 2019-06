Obsodbe napada na sodnico: 'Če padeta pravo in pravica, padeta svoboda in demokracija'

Na vrhovnem državnem tožilstvu so globoko pretreseni nad brutalnim fizičnim napadom na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič. "Ostro obsojamo vsakršno nasilje, še posebej kazniva dejanja zoper življenje in telo, ki predstavljajo najhujšo obliko poseganja v človeško integriteto," so zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu.

Policija še naprej preiskuje sum poskusa umora sodnice Daniele Ružič. Napadli so jo v nedeljo ponoči pred njeno hišo v okolici Maribora. Mariborski kriminalisti še iščejo napadalca oziroma napadalce, tudi o motivu za napad še ne morejo govoriti, so pa potrdili, da sodnica ni več v smrtni nevarnosti. Napad na sodnico so obsodili tudi pravosodno ministrstvo, ustavno sodišče, sodniško društvo ter vrh sodstva in politike.

Sodnico Danielo Ružič so počakali pred hišo in jo napadli s predmetom. FOTO: 24ur.com

Brutalen napad na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič je obsodil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sodnici želi hitro okrevanje, organe pregona pa poziva, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da storilce čim prej identificirajo, in ta "nezaslišani" dogodek raziščejo. Varuh pričakuje tudi hiter sodni epilog. Oster odziv politike "Napad na sodnico je tudi napad na celoten pravosodni sistem in na vrednote, na katerih je z ustavo utemeljena naša država. Če padeta pravo in pravica, padeta svoboda in demokracija," je na Twitterju zapisal predsednik DZ in SD Dejan Židan.

Predsednik DS Alojz Kovšca je na omrežju Twitter zapisal, da sta zakon in pravica nad silo. "Ostudno in nesprejemljivo! Krivce je treba najstrožje kaznovati. Ne smemo dovoliti zastraševanja sodnikov. Sodnici želim hitrega okrevanja in poguma po vrnitvi na delovno mesto. Zakon in pravica sta nad silo," je zapisal Kovšca. Tudi mariborski župan Saša Arsenovič je ostro obsodil brutalni napad. "Pozivam vse pristojne, da se najostreje odzovejo na mafijsko kriminalne združbe v mestu. Kot župan bom še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Mestna občina Maribor naredila vse, kar je v naši moči, da Maribor spet postane in ostane mesto dobrih ljudi, ki jih odlikuje kultura nenasilja in strpnosti," je zapisal v sporočilu. Kot je dodal, sodnici stojijo ob strani in ji izražajo vso podporo.

Zunanji minister in predsednik SMC Miro Cerar je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da sta pravna država in neodvisno sodstvo ključna temelja za demokratičnost in trajnostni razvoj naše družbe. "Zato sem šokiran nad grozljivim napadom na okrožno sodnico v Mariboru in dogodek najostreje obsojam, sodnici pa želim čimprejšnje okrevanje. Pričakujem, da bodo pristojni organi opravili svojo vlogo. Pot do (svojega) prava in pravice mora ostati v mejah pravne države, ne v rokah ulice in nasilja," je navedel Cerar, sicer pravnik in profesor na ljubljanski pravni fakulteti. Odzvali so se tudi v največji opozicijski stranki."Ostro obsojamo brutalen napad na mariborsko sodnico. Po diskreditacijah in šikaniranjih sodnika Radonjića in tožilca Pušnika smo tokrat priča fizičnemu nasilju brez primere," je na Twitterju zapisal predsednik SDS Janez Janša. Mariborski poslanec SDS in podpredsednik odbora za pravosodje Dejan Kaloh pa je na istem družbenem omrežju najostreje obsodil "zločinski, strahopeten in zavržni napad na mariborsko sodnico". "To je napad na pravno državo in na človeško življenje! Storilce čim prej spraviti pred roko pravice," je dodal.

