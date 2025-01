Vrstijo se vlomi, Policija: Če opazite ti dve vozili, nas obvestite

Na Cerkljanskem se vrstijo vlomi v hiše, so sporočili z novogoriške policijske uprave. V ponedeljek popoldne so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v naselju Gorenji Novaki, ki se je zgodil, ko stanovalcev ni bilo doma. "Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom včerajšnjega dneva vlomil skozi okno in vstopil v omenjeni objekt. Storilec je pregledal notranje prostore, kjer je našel in si prilastil več kosov zlatega nakita in srebrnino (zlate in srebrne prstane in zlate in srebrne verižice)," so pojasnili.

Včeraj dopoldne so dobili prijavo o še enem vlomu, v tem primeru v nenaseljeno hišo prav tako v Gorenjih Novakih. Tudi v tem primeru je storilec vstopil skozi okno ter pregledal notranje prostore. "Storilec je v notranjosti našel in odvzel različno ročno orodje in druge predmete (set izvijačev, viličaste ključe, krožnike, čevlje). S tem nezakonitim početjem je bila oškodovancem povzročena materialna škoda za okoli 300 evrov," so ugotovili.

V nadaljevanju dneva je bila nato Policija obveščena še o enem vlomu na istem območju. Neznani storilec prilastil nakit ter gotovino in tako lastnika oškodoval za nekaj tisočakov. Tudi v tem primeru preiskava kaznivega dejanja poteka, podana bo kazenska ovadba.

Vlome obravnava Policijska postaja Idrija. Sporočili so, da so v okolici hiš, v katere je bilo vlomljeno, ob različnih časih opazili vozili VW Touran, svetlo sive barve, modelno leto okrog 2005, in VW Passat karavan, starejši model, temno sive barve. "Na obeh vozilih so bile v kritičnem času nameščene ukradene registrske tablice s številko MB Z0-19N. Storilci registrske tablice očitno prestavljajo na različna vozila," so zapisali. Dodali so, da so se v njiju prevažale štiri osebe, občane pa naprošajo, naj v primeru, da bi vozili opazili, takoj obvestijo policiste na telefonsko številko 113.