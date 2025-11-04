Svetli način
'Vrtnarja' izdal visok račun za elektriko: gojil 1200 rastlin konoplje

Šmarje pri Jelšah, 04. 11. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 18 minutami

N.L.
42-letni državljan Bosne in Hercegovine je na območju Kozjega v prirejenem in dobro opremljenem prostoru gojil več kot tisoč rastlin konoplje. Policija je moškega odkrila, potem ko so jih iz elektro podjetja obvestili o močno povečani porabi električne energije.

Po obvestilu elektro podjetja konec oktobra so policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah začeli z zbiranjem podatkov in ugotovili, "da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop električnega vodnika pred števcem merilnega mesta, ker je v prirejenem in izjemno dobro opremljenem prostoru gojil prepovedano drogo konopljo". 

Prejšnji teden pa so policisti opravili hišno preiskavo v stanovanjsko-poslovnem objektu, našli in zasegli okoli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.

"42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor," so sporočili s Policijske uprave Celje. 

Ste izgubili stotaka? Najditelj denar odnesel idrijskim policistom

Vandali nad pisarno Svobode v Brežicah: z grafiti porisali pročelje

KOMENTARJI (5)

Nightrider
04. 11. 2025 15.57
Upam, da si je vsaj uspel Audija kupit in se iti v Bosno pokazat.
Rožle Patriot
04. 11. 2025 15.55
+2
Bosna je život moj ... ups. ... Slovenija ... !
Teleport
04. 11. 2025 15.48
+1
Joj,pri občasnih bi se pozanimal kako gre mimo stevca
Teleport
04. 11. 2025 15.49
+0
Obcanih
Damienne
04. 11. 2025 15.44
+2
Pa sam rožice je gojil.
