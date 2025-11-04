'Vrtnarja' izdal visok račun za elektriko: gojil 1200 rastlin konoplje

Po obvestilu elektro podjetja konec oktobra so policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah začeli z zbiranjem podatkov in ugotovili, "da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop električnega vodnika pred števcem merilnega mesta, ker je v prirejenem in izjemno dobro opremljenem prostoru gojil prepovedano drogo konopljo".

Prejšnji teden pa so policisti opravili hišno preiskavo v stanovanjsko-poslovnem objektu, našli in zasegli okoli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.

"42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor," so sporočili s Policijske uprave Celje.