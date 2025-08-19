Svetli način
Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...

Ljubljana , 19. 08. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
51

Za torek, sredo, četrtek in petek so v dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča na Gospodarskem razstavišču razpisani predobravnavni naroki za vpletene v umor Satka Zovka. Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru in trgovanja z drogo so poleg Dina Muzaferovića – Cezarja v priporu še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa tožilstvo očita trgovanje z drogo.

Največjo vlogo v hudodelski združbi tožilstvo pripisuje Dinu Muzaferoviću, ki naj bi kot vodja hierarhično organizirane hudodelske združbe organiziral združbo in pripravil do potankosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način.

Po prepričanju tožilstva naj bi umor načrtoval najmanj leto dni ter članom svoje kriminalne združbe natančno določil vloge pri umoru Zovka. Njegovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice.

kavaški klan sojenje umor satko zovko
Klinček
19. 08. 2025 11.33
+1
komedija v nadaljevankah
shift
19. 08. 2025 11.29
+1
zakaj takšne ljudi preprosto ne umaknemo iz družbe? sojenje po hitrem postopku in to je to. ..aja, nekateri bi imeli manjše plače, manj dodatkov ipd...in to je tisto kar pretehta - par jurjev več sodnikom ali mir v družbi. jasno - par jurjev več sodnikom. družba bo že kako.
džonborno
19. 08. 2025 11.28
+3
Falcona niste zalaufali? Pa policijski gumenjak v Kopru bi tudi morali aktivirat! Pa z osemkolesniki obkolit Ljubljano - folk potrebuje malo šova zdaj ko ni master šefa!
Miha1999
19. 08. 2025 11.27
+2
Show za rajo. A ni škoda financ za tale cirkus, vse skupaj bo trajalo 2 leti, zapravilo se bo ogromno € za sojenje, na koncu bodo odkorakali na svobodo in tožili državo za odškodnino, tako to je pri nas. "Slovenija moj doma"
Aijn Prenn
19. 08. 2025 11.27
+1
S 15kg ketnami na nogah in rokah sam čez celo LJ. Pa ni hudir, da se ne najde kak "pravičnik".
Midelamodrugace
19. 08. 2025 11.25
+1
Kdo spušča balkanijad naj tudi odgovarja.
Panter 63
19. 08. 2025 11.32
Jaka Bergant, Vili Sušnik so bili v Slo od pantivijeka. Za tvojo informacijo.
Vlahek
19. 08. 2025 11.24
-1
Hahahahahahaahahahahahahahahah kakšno zapravlanje denarja gahahahahaahah morate vedeti da vse kar ta dnar gre v njihoce lastne firme in njim v žep
Midelamodrugace
19. 08. 2025 11.20
+0
Kdo jih je spustil k nam brihten Golob ??
balzam
19. 08. 2025 11.20
vse to bo treba plačat, zakaj le, ko pa smo tako varni?
Midelamodrugace
19. 08. 2025 11.20
+1
Komunisti se čutite kej odgovorne?
Peter Jurcek
19. 08. 2025 11.24
Ivana vprašaj
Midelamodrugace
19. 08. 2025 11.25
+1
Sej vse mislim levo desno
Old_geezer
19. 08. 2025 11.14
-3
Ojoj? Helikopter? Gremo bit zgroženi. Pri nas so helikopterji lahko samo parkirani in ne smejo letet.
balzam
19. 08. 2025 11.23
+1
menda ponoči ne vozijo niti v najbolj nujnih zdravstvenih situacijah, razen kadar si posvečen in prej daš izračunat ogljični odtis
Wolfman
19. 08. 2025 11.11
+2
Spet niso tako pomembni in nevarni, le naše varovanje in Policija sta pod nivojem.
Po možganski kapi
19. 08. 2025 11.07
+3
Odločnost našega ministra Poklukarja kaže danes ,da je Slovenija varna.
Potouceni kramoh
19. 08. 2025 11.09
+5
Sploh takrat ko neha škiliti.
Samo navijač
19. 08. 2025 11.01
+10
Kakšne stroske si delamo s tem odpadom!!! Te droksiče se popuce na hitro brez sojenja.
Bruno.
19. 08. 2025 11.06
Že dolgo te ni bilo pozdravljeni.
Lenart Čaubi
19. 08. 2025 11.23
Kaj misliš pomilostiti?
Ricinus
19. 08. 2025 11.01
+3
V izogib maščevanju bi takim po navedbi vseh dejstev lahko sodila umetna inteligenca
VplivnežDaTeKap
19. 08. 2025 10.59
+11
150 strani dolga obtožnica pa permejduš da se bo nekje našla napaka...
Nace Štremljasti
19. 08. 2025 10.58
+9
taki se morajo v zaporu storiti samomor kot epstain itd.... problemi rešenih nobenega sojenja,helikopterjev,zaščite simpl ane
sportko47
19. 08. 2025 10.56
+2
a je Musarca noter ?
Morgoth
19. 08. 2025 11.00
+5
Baje ima ta helikopter premajhno nosilnost.
St. Gallen
19. 08. 2025 10.55
+5
Statistika v Nemciji kaze,da cez polovico krimi dejanj storijo tujci.Ce bi pristeli se nemske drzavljane z nenemskim poreklom, bi bila to velika vecina.Tako tudi v SLO, a svobodnjaki in rtv to skrivajo. Med cetrtina in polovica zapornikov je tujcev.
Aijn Prenn
19. 08. 2025 11.25
Kako pa kaj v Švici? Si že vpisan v evidenco?
Quatflow
19. 08. 2025 10.54
+7
Me zanima koliko prave vere ima tale sodnik ali sodnica, ki naj bi sodil-a pravično?
