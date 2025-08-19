Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...

Za torek, sredo, četrtek in petek so v dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča na Gospodarskem razstavišču razpisani predobravnavni naroki za vpletene v umor Satka Zovka. Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru in trgovanja z drogo so poleg Dina Muzaferovića – Cezarja v priporu še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa tožilstvo očita trgovanje z drogo.