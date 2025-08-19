Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...

Največjo vlogo v hudodelski združbi tožilstvo pripisuje Dinu Muzaferoviću, ki naj bi kot vodja hierarhično organizirane hudodelske združbe organiziral združbo in pripravil do potankosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Po prepričanju tožilstva naj bi umor načrtoval najmanj leto dni ter članom svoje kriminalne združbe natančno določil vloge pri umoru Zovka. Njegovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.