Vse več zlorab plačilnih kartic, policisti odkrili štiri prevarante

V zadnjem obdobju po številu kaznivih dejanj in nastali materialni škodi izstopajo goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investiciji v kripto valute, saj so letos zabeležili 190 takih primerov, v katerih je nastalo za 5,1 milijona evrov škode.

Pogoste so zlorabe plačilnih kartic komitentov slovenskih bank, pri katerih so letos zabeležili že okoli 450 prijav s skupno škodo 1,2 milijona evrov. Večina zlorab se nanaša na pridobivanje podatkov kartic na spletu s t. i. phishingom in nadaljnjo zlorabo.

Ena izmed slovenskih bank, ki je zaznala izrazito povečanje zlorab plačilnih kartic, je na Policijo podala prijavo, kjer so sprožili intenzivno preiskavo. Ugotovili so, da so štirje storilci, državljani Romunije, najmanj 10 dni delovali na območju Ljubljane in Maribora. Romune so prejšnji teden prijeli na območju PU Maribor.

Več informacij o kriminalistični preiskavi, izvršitvenih oblikah spletnih investicijskih goljufij, zlorabah plačilnih kartic in preventivnih ukrepih bo Policija predstavila na petkovi novinarski konferenci, ki jo bomo ob 10. uri v živo prenašali na naši spletni strani.