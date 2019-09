Vsi poškodovani rudarji iz Premogovnika Velenje že v domači oskrbi

Včeraj se je v Premogovniku Velenje nekaj po 14. uri v jami Preloge zgodila delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 11 rudarjev. Osem so jih prepeljali v celjsko, tri pa v slovenjgraško bolnišnico. V večernih urah so že vse odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Nesreča se je zgodila zaradi mehanske okvare na kolesu viseče dizelske lokomotive. Ob okvari se je avtomatsko sprožila zasilna zavora, zaradi česar so se kompozicije silovito zaustavile, pri tem pa so se rudarji poškodovali. V Premogovniku so pojasnili, da se je nesreča zgodila pri prevozu zaposlenih na jamska delovišča na začetku druge izmene. O dogodku so nemudoma obvestili rudarsko inšpekcijo, ki je še včeraj pozno zvečer opravljala preiskavo na kraju dogodka.