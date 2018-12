Vsi roparji krivdo priznali, najvišja kazen 14 let in devet mesecev

Sodnica je v obrazložitvi sodbe poudarila, da gre za štiri rope v dobrih dveh mesecih, ki so se zgodili na Celjskem, vsi obsojeni, skupaj jih je bilo v združbi sedem, pa so se na rope skrbno pripravili in imeli tudi zelo natančne podatke o premoženju oškodovancev, piše Dnevnik. Pri izvršitvi dejanja so bili zelo nasilni, žrtvam so grozili, jih zvezali z lepilnim trakom, pri čemer se niso ozirali niti na najstarejše niti na najmlajše člane družine. Pri zadnjem ropu so ranili tudi družinskega psa.

Vsi štirje so krivdo priznali, višina izrečene kazni je glede na njihovo vlogo različna, najvišja pa je 14 let in devet mesecev.

Trojica, Denis in Leon Mihalić ter Aleksander Levec, je s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, Simeun Filipović je krivdo priznal na samem predobravnavnem naroku. Sodnica je sledila kaznim, ki jih je predlagalo tožilstvo, dva od jih pa sta na koncu dobila nekaj mesecev več, ker sta že imela pogojni obsodbi, ki ju je sodnica preklicala in izrekla enotno kazen.

Najvišjo kazen je prisodila Denisu Mihaliću, ki je bil, kot navaja Večer, glavni akter najbolj brutalnih delov ropov. Obtožen je bil štirih ropov in povzročitve splošne nevarnosti, po odločitvi sodišča pa bo v zaporu 14 let in devet mesecev. Levcu, ki je bil udeležen v vseh štirih ropih, je dosodila devet let in deset mesecev, Leonu Mihaliću za dva ropa štiri leta in devet mesecev ter Simeunu Filipoviću za en rop dve leti in dva meseca zapora.