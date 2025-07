Vsi trije psi iz majskega napada na 84-letnico usmrčeni

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je za vse tri pse, med katerimi je vsaj eden konec maja do smrti pogrizel 84-letno žensko, odredila evtanazijo. Kot so sporočili iz mariborske Snage, ki upravlja s tamkajšnjim zavetiščem za živali, jim je odločbo za bulterierko včeraj osebno izročil predstavnik inšpekcijske službe, z izrecnim določilom, da se uspavanje izvrši takoj.

Kot piše Večer, so tako izrecna navodila najverjetneje prišla zaradi zaščitnikov živali, ki so usmrtitvi močno nasprotovali, ker so prostovoljci, ne nazadnje pa tudi zaposleni v zavetišču povedali, da bulterierka ne kaže nobenih znakov agresije, ni problematična, da pa je nezaupljiva.

Kljub temu so na UVHVVR svojo odločitev pojasnili s tem, da je psica predstavljala "veliko in nesprejemljivo tveganje za javno varnost". "Zakonska podlaga za odreditev evtanazije je Zakon o zaščiti živali, ki v 26.b členu določa, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka," so navedli v odgovoru.

Ob tem so poudarili, da je z zakonom predpisano odločitev potrdilo tudi mnenje izvedenca, ki je ocenil, da obstaja resno tveganje za ugriz v povsem vsakdanjih situacijah, zato psica ni primerna za posvojitev oziroma sobivanje z ljudmi in drugimi živalmi. "Glede na to, da je prišlo do smrti človeka, obstaja resna nevarnost, da bi v primeru vrnitve psa v okolje lahko ponovno napadla, bodisi ljudi bodisi druge živali," so sporočili z uprave. "Javna varnost ima prednost pred možnostjo posvojitve ali iskanja novega skrbnika/lastnika. Neboleča usmrtitev (evtanazija) se je odredila kot izreden, a nujen ter strokovno in zakonsko utemeljen ukrep, s ciljem zaščititi življenje in zdravje ljudi in tudi živali."