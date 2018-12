'Vsi vedo, kdo je ubil mojega sina, morilec pa je še vedno na prostosti'

'Odločilo je sedem sekund'

Srbski Blic, ki to zgodbo spremlja že dlje časa, je danes objavil pretresljivo izpoved očeta, ki prav tako kot Dragičević išče odgovorne za smrt njegovega sina, da bi bilo pravici vsaj delno zadoščeno."Od pomembnih ljudi v Jagodini sem dobil informacijo, da je bila smrt mojega sina pomota, da se je znašel na napačnem mestu ob napačnem času, v temnem vhodu v stavbo, vsega skupaj sedem sekund, preden je tja prišel človek, ki so mu bili naboji dejansko namenjeni," je povedal.

Zakaj tisti, ki so odgovorni za smrt njegovega sina, za to še niso odgovarjali, mu ni jasno. "Če vsi vedo, da je bila smrt mojega Nemanje pomota, in vedo, kdo je bil prava tarča, potem vedo tudi, kdo je to naročil in kdo je to izvedel! Imajo neke dokaze, imajo osumljence ... Nekdo mora odgovarjati za to!"

Kot pravi, je šel najmanj 30-krat v tem letu na policijsko postajo v Jagodini in zahteval, da se ta primer reši. Pristojne sprašuje, kaj se dogaja, ali imajo že kakšne nove dokaze, se bo kaj premaknilo ... a odgovorov ne dobi. "Vsi po vrsti mi zagotavljajo, da je reševanje tega primera prioriteta, a nič konkretnega se ne zgodi. Nikoli ne bom odnehal. Sina mi ne morejo vrniti, a pravici mora biti zadoščeno in državni organi se morajo vključiti v to," je jasen Stojanović.