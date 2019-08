Vstopil v lokal in s pištolo zagrozil gostincu

Policisti in kriminalisti so včeraj v okolici Kranja obravnavali prijavo izsiljevanja z orožjem, ki ga je osumljenec izvedel v enem od gostinskih obratov. Moški je vstopil v prostor, gostincu pokazal orožje in od njega zahteval, naj ga ob vrnitvi čaka denar. Potem je odšel. V hitrem posredovanju so ga policisti in kriminalisti izsledili ter pridržali za nujno potreben čas zbiranja obvestil. Pri njem so našli tudi orožje in ugotovili, da gre za imitacijo pištole.

Ugotovili so še, da dolg, ki ga je zahteval od gostinca, ne obstaja. Za kaznivo dejanje bo kazensko ovaden. Za dejanje se storilca kaznuje z zaporom do petih let, še navajajo na PU Kranj.