Vzponi nad gozdno mejo in svarila vremenoslovcev: previdno v gorah

Kakšne so pasti toplega februarskega vremena? Temperature so se povzpele proti dvajsetici in še se bodo vzpenjale. Ob debeli snežni odeji, ki jo letos vsekakor imamo, to pomeni povečano nevarnost snežnih plazov. Od vseh naravnih nesreč v Sloveniji na leto v povprečju vzamejo največ življenj, tudi letos so jih že vzeli, a ozaveščenost ljudi kljub temu ostaja na nizki ravni.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:14 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Generalni sekretar PZS Omerzu o previdnosti v gorah 03:12 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Previdno v gorah icon-chevron-left icon-chevron-right