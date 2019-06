Vzrok požara na Ižanski cesti še preiskujejo, obstaja sum kaznivega dejanja

Včeraj okoli 20.15 je zagorelo v delavnici podjetja Jatis transportna Ižanski cesti v Ljubljani. Na kraj dogodka so prišli gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj območja.

Poškodovani so bili delovni stroj in dve kombinirani vozili v notranjosti. Z ogledom kraja požara so policisti PU Ljubljana začeli v jutranjih urah in ugotovili, da je zagorelo pod nadstreškom, požar pa se je nato razširil po objektu.

Vzrok požara še preiskujejo, preiskava pa poteka tudi v smeri suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 150.000 evrov materialne škode.