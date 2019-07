Vzrok požara v Mariboru verjetno pregretje ene od električnih naprav

V nedeljo okoli 4.05 jezagorelo v stanovanju na Gosposvetski cesti v Mariboru. Požar so pogasili gasilci, 84-letno stanovalko pa so preventivno prepeljali v UKC Maribor na pregled zaradi vdihavanja dimov.

Policisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da lahko tujo krivdo za požar izključijo. Požar je izbruhnil v dnevni sobi stanovanja, policisti domnevajo, da zaradi pregretja ene od električnih naprav v dnevni sobi, vendar, ker so na mestu, kjer je požar vzniknil, našli ostanke večih električnih naprav, ne morejo z gotovostjo trditi, katera od njih je zagorela.

Po nestrokovni oceni je v požaru nastala materialna škoda v višini okoli 80.000 evrov. O svojih ugotovitvah bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.