Vzrok požara v Sparovi pekarni še ni znan

Dan po požaru v skladišču trgovine Spar na Letališki cesti v Ljubljani preiskava še poteka. Zakaj je zagorelo, še ni znano, so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Iz Spara so sicer sporočili, da je zagorelo v prostorih, kjer se nahaja pekarna.
"Vzrok požara v tem trenutku še ni potrjen in je predmet nadaljnje obravnave pristojnih organov. Potrdimo lahko, da je del objekta, kjer se nahaja pekarna, močno poškodovan," so v nedeljo sporočili iz Spara. Preiskava in ugotavljanje vzroka požara se nadaljujeta tudi danes, so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana.
Požar v Sparovem skladišču v BTC-juDamjan Žibert
Požar v skladišču trgovine Spar v BTCDamjan Žibert
"Trenutno potekata ocena škode in izvedba vseh potrebnih sanacijskih ukrepov, s katerimi zagotavljamo varno delovanje preostalih delov skladišča ter nemoteno in varno dostavo neoporečnih izdelkov na naše police," zagotavljajo v trgovski verigi, kjer izvajajo tudi organizacijske prilagoditve, da bo oskrba trgovin za kupce čim manj motena oziroma da bodo morebitni vplivi minimalni.
