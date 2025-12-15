Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Vzrok požara v Sparovi pekarni še ni znan

Ljubljana, 15. 12. 2025 09.01 pred 15 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Dan po požaru v skladišču trgovine Spar

Dan po požaru v skladišču trgovine Spar na Letališki cesti v Ljubljani preiskava še poteka. Zakaj je zagorelo, še ni znano, so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Iz Spara so sicer sporočili, da je zagorelo v prostorih, kjer se nahaja pekarna.

Zagorelo je v ponedeljek nekaj po 10. uri v prostorih, kjer obratuje pekarna, ogenj pa se je nato razširil tudi na druge dele skladišča, so javili iz Spara.

V času vznika požara je bilo v izmeni prisotnih 40 delavcev, ki so se ob znaku za nevarnost pravočasno in varno evakuirali. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Ognjeni zublji so se nato razplamteli na več kot 5000 kvadratnih metrih. Ogenj pa je do večera gasilo skoraj 400 gasilcev.

Preberi še Gorelo več kot 5000 kvadratnih metrov, požar po več urah pogašen

Pojasnilo Spara

"Vzrok požara v tem trenutku še ni potrjen in je predmet nadaljnje obravnave pristojnih organov. Potrdimo lahko, da je del objekta, kjer se nahaja pekarna, močno poškodovan," so v nedeljo sporočili iz Spara. Preiskava in ugotavljanje vzroka požara se nadaljujeta tudi danes, so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana.

"Trenutno potekata ocena škode in izvedba vseh potrebnih sanacijskih ukrepov, s katerimi zagotavljamo varno delovanje preostalih delov skladišča ter nemoteno in varno dostavo neoporečnih izdelkov na naše police," zagotavljajo v trgovski verigi, kjer izvajajo tudi organizacijske prilagoditve, da bo oskrba trgovin za kupce čim manj motena oziroma da bodo morebitni vplivi minimalni.

požar Spar Ljubljana pekarna gasilci škoda

Hišne preiskave v Kočevju: med pridržanimi tudi mladoletnika

V dnevni sobi 93-letnice zagorelo zaradi grelne blazine

SORODNI ČLANKI

Gorelo več kot 5000 kvadratnih metrov, požar po več urah pogašen

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Brezplačno na smuko? Poglejte, kako!
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Lepotica še nikoli ni bila videti bolje
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Na odru mu je ušlo v hlače
Na odru mu je ušlo v hlače
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
dominvrt
Portal
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Praznični horoskop: katera božična sladica vam je pisana na zvezde?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1414