Vzrok za nesrečo, v kateri je umrl mladoletnik, najverjetneje malomarnost

Mariborski policisti so sporočili, da v povezavi s hudo nesrečo na območju Miklavža na Dravskem polju, v kateri je umrl mladoletnik, še tri osebe pa so bile huje poškodovane, zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Kot vse kaže, je namreč voznik avtomobila, v katerem sta bila še dva potnika, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v drug osebni avtomobil, v katerem je bil le voznik.