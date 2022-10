V požaru v ljubljanskem Šentvidu za nekaj 100.000 evrov škode

V ljubljanskem Šentvidu je včeraj zagorelo v skladiščnih prostorih, v katerih tisti čas ni bilo ljudi, po prvih podatkih so goreli le naprave in materiali. Gasilcem ljubljanske brigade, ki so se na intervencijo napotili z več deset vozili, se je pridružilo še več prostovoljnih gasilskih društev, skupno se jih je z ognjenimi zublji spoprijelo skoraj sto. V približno eni uri jim je požar uspelo obvladati, smo poročali včeraj.

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je ob 18.08 v Plemljevi ulici v Ljubljani gorelo v prostorih kamnoseške delavnice. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in 12 prostovoljnih gasilskih društev sektorja Zahod Gasilske zveze Ljubljana. Zgorelo je okoli 300 kvadratnih metrov notranjih prostorov vključno z vsemi stroji in napravami ter približno 100 kvadratnih metrov ostrešja. Gasilcem je uspelo obvarovati sosednje industrijske objekte. Med intervencijo je bil ustavljen železniški promet na relaciji Vižmarje–Medvode.