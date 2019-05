Vzvratno po avtocesti po izgubljeno torbico

Gorenjski prometni policisti so včeraj popoldan na podlagi prijave obravnavali vzvratno vožnjo po avtocesti proti Ljubljani, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.

"Zgodba se je začela na avtocestnem počivališču Hrušica, kjer je potnica pri vstopanju

v vozilo priprla torbico, ki je tako ostala zunaj vozila, med vožnjo pa je padla na cesto. To je ugotovila pri Torovem, kjer se je voznik pomaknil na odstavni pas in se vzvratno odpeljal nazaj v smeri Vokla," je pojasnil. Policisti so voznika, gre za tujega državljana, kaznovali z globo.

Ob tem Kos spominja na prometne osnove: na vozišču avtoceste in hitre ceste so prepovedani obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri. Na odstavnem pasu ali odstavni niši so prepovedani vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči.