Gasilci pogasili požar v vrtcu, na požarišču zdaj preiskovalci

V Mariboru je zagorelo v waldorfskem vrtcu na Valvasorjevi ulici. Požar je gasilo 130 gasilcev iz osmih prostovoljnih gasilskih društev in iz mariborske poklicne enote, na kraju pa je bilo 30 gasilskih vozil. Na požarišču kriminalisti in policisti pričenjajo z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara ter višine škode.

V nedeljo ob 20.46 je v Valvasorjevi ulici v Mariboru zagorelo v objektu vrtca, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gre za waldorfski vrtec, direktorica Viktorija Kovačič pa je za Radio Maribor povedala, da ne ve zakaj je zagorelo ter da je bilo v petek, ko so odhajali iz vrtca še vse v redu. Kot je za našo spletno stran povedal Bojan Kitel iz Policijske uprave (PU) Maribor gre za objekt v velikosti okrog 300 kvadratnih metrov, obseg in vzrok požara pa še nista znana. Po njegovih besedah so gasilci zaključili z delom in bodo danes preiskovalci pričeli s preiskavo na požarišču. "Danes bodo na kraju dogodka policisti in kriminalisti, ki bodo ugotavljali vzrok požara, višino škode in druge okoliščine," je še povedal Kitel. Dodal je, da je pri ugotavljanju vzroka požara najlažje ugotoviti, ali je šlo za napako na električni napeljavi. "Zaradi zatalin na električnih vodih se to da najhitreje potrditi, v kolikor pa je vzrok požara drugje, pa moramo pošiljati vzorce materialov v forenzični laboratorij, zaradi analiz pa se na ugotovitev vzroka čaka nekoliko dlje," je še pojasnil predstavnik PU Maribor. FOTO: 24ur.com Požar so gasili gasilci iz Gasilske brigade Maribor ter prostovoljna gasilska društva Studenci, Pekre, Radvanje, Razvanje, Maribor mesto, Kamnica, Pobrežje in Malečnik. Požar so pogasili. Kot je povedal vodja intervencije Mario Fekonja je bil požar obsežen, na kraju pa je bilo 130 gasilcev in 30 gasilskih vozil. Na svoji Facebook strani so iz vrtca zapisali, da jim je zagorel vrtec na Valvasorjevi in da se zahvaljujejo vsem, ki jim stojijo ob strani. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke