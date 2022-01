Wolf pogojno sposoben za sojenje v Mariboru, a narok spet preložen

Kot so ta teden pojasnili na tožilstvu, so tik pred koncem lanskega leta prejeli fakultetno izvedensko mnenje, iz katerega izhaja, da je obtoženec ob določenih omejitvah sposoben za sojenje. Kot so pojasnili v uradu predsednice mariborskega sodišča Alenke Zadravec, iz dopolnilnega izvedenskega mnenja komisije za fakultetna izvedenska mnenja izhaja, da je obtoženemu zaradi tveganja za poslabšanje zdravstvenega stanja med glavno obravnavo treba zagotoviti, da bo lahko med obravnavo na sodišču sedel, in mu po vsaki uri obravnave omogočiti deset minut odmora, narok pa zaključiti v štirih urah.

Komisija ob tem dodaja, da bi moral mnenje o sposobnosti sodelovanja obtoženega na sodišču zaradi težav, ki se utegnejo pojavljati na področju srca in ožilja, podati specialist s področja interne medicine oziroma kardiologije, so še pojasnili na sodišču.

Na vprašanje, kako bodo Wolfa iz Kanade vendarle spravili v sodno dvorano in ali v teh okoliščinah nameravajo nadaljevati kazenski pregon, so odgovorili, da je kazenski postopek odvisen od vložene obtožbe tožilca in ga vodijo, dokler obtožba ni umaknjena oziroma dokler o njej ne sprejmejo končne odločitve.

Specializirana državna tožilka Janja Bernard Korpar obtožnice na predobravnavnem naroku sicer ni prebrala, je pa po njem povedala, da gre za oškodovanje v višini nekaj več kot tri milijone evrov, zadeva pa se navezuje na denar, ki naj bi bil pridobljen v okviru poslov s Patrio.

Obramba je sicer že vse od vložitve obtožnice trdila, da slovensko sodišče ne more biti pristojno za sojenje, saj Wolf ni slovenski državljan, pa tudi očitano kaznivo dejanje naj ne bi bilo storjeno v Sloveniji.

A tožilka je takrat menila, da je bilo predikatno kaznivo dejanje, na katero se navezuje obtožnica, storjeno v tujini, pri tem pa je bil eden od obtoženih v Avstriji že spoznan za krivega. Gre za Wolfovega dolgoletnega poslovnega partnerja Hansa Wolfganga Riedla.

O ugovoru glede pristojnosti slovenskega sodišča je odločal tudi zunajobravnavni senat, ki ga je zavrnil in tako potrdil, da je slovensko sodišče pristojno za razsojanje v tej zadevi.