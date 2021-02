YouTube potegavščina se je končala s smrtjo

Snemanje nevarne potegavščine se je za 20-letnega Američana iz ameriške zvezne države Tennessee končalo tragično. S skupino prijateljev je želel posneti 'lažni rop', ki bi ga nato objavili na družbenem omrežju YouTube. Moški, ki so ga napadli, se je ustrašil in do smrti ustrelil 20-letnika.

Priče dogodka so tamkajšnji policiji povedale, da se je 20-letni Timothy Wilks s prijatelji približal skupini ljudi, ki je stala pred družinskim zabaviščnim parkom v Nashvillu. V rokah so imeli nože, posnetke 'lažnega' ropa pa so nameravali nato objaviti na družbenem omrežju YouTube. A zadeva se je končala tragično, potem ko je 23-letni moški Wilksa ustrelil, slednji pa je zaradi poškodb umrl. Kot je povedal policiji, ni vedel, da gre za šalo, posledično pa 20-letnika ustrelil v samoobrambi. Policija ni še nikogar aretirala, poroča BBC. V času incidenta se je v dvorani s trampolini nahajalo več družin z otroki. YouTube je na svoji platformi prepovedal objave nevarnih potegavščin. FOTO: Shutterstock Videoposnetki lažnih ropov so na YouTubu razmeroma pogosti, nekateri prejmejo tudi več milijonov ogledov. Ameriško družbeno omrežje je pred dvema letoma uvedlo prepoved objave nevarnih potegavščin. Grožnje z orožjem in lažni ropi so navedeni kot hud prekršek, zato jih YouTube v primeru objave praviloma odstrani s svoje platforme. Leta 2017 se je snemanje videoposnetka končalo s smrtjo, potem ko je takrat 19-letna Monalisa Perez skozi knjigo ustrelila svojega fanta. Prepričana sta bila namreč, da bo knjiga zaustavila kroglo, a jePedro Ruizna koncu umrl. Perezova je v zaporu preživela šest mesecev. YouTube pa je nevarne potegavščine prepovedal približno 10 mesecev pozneje.