Z 1,3 promila alkohola v krvi trčil v hišo

Policisti PP Trebnje so bili o prometni nesreči v naselju Preloge na območju Mokronoga obveščeni ob 21.30. Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo.

Lažje poškodovanega 20-letnega sopotnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola.

Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.