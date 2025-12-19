Z 1,4 promila alkohola vijugala po avtocesti

Policisti PPP Novo mesto so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vozila iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, voznico izsledili in ji preprečili nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so, da gre za 34-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.