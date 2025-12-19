Naslovnica
Črna kronika

Z 1,4 promila alkohola vijugala po avtocesti

Novo mesto, 19. 12. 2025 13.35 pred 2 urama 1 min branja 8

Avtor:
Ti.Š.
Alkohol in vožnja

Novomeške policiste so obvestili o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vozila iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu, vijugala po vozišču in ogrožala druge udeležence v prometu. 34-letnico so ustavili in ugotovili, da je za volan sedla z 1,4 promila alkohola v krvi.

Policisti PPP Novo mesto so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vozila iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, voznico izsledili in ji preprečili nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so, da gre za 34-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

alkohol vožnja avtocesta Policija

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
19. 12. 2025 15.49
Vesela, da je dobila božičnico!
Odgovori
0 0
bb5a
19. 12. 2025 15.48
A ni v Sloveniji tko da, če vijugaš po cesti, potem si trezen, ker se izogibaš luknjam. Če pa naravnost vozš si pa pijan, k ti je vseen za luknje?
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
19. 12. 2025 15.25
Če se je peljala s šihta zihr ni bila braz....
Odgovori
0 0
Veščec
19. 12. 2025 15.58
sej tut oni delajo,sam na mau drgačen način
Odgovori
0 0
Veščec
19. 12. 2025 15.16
a je mela baker u prtlažniku
Odgovori
0 0
Qwertzuiop
19. 12. 2025 14.48
Ker Slovenci pa nismo znani kot (funkcionalni) pijanci, a ne? Ne morejo biti čisto vsi prekrškarji tujci.
Odgovori
+1
1 0
Nightingale
19. 12. 2025 14.03
Južnoameričanka "s šihta" proti domu?
Odgovori
0 0
Qwertzuiop
19. 12. 2025 14.47
Ker Slovenci pa nismo znani kot funkcionalni
Odgovori
0 0
bibaleze
