Z 214 km/h si je pridirkal 1200 evrov globe

V petek so policisti na pomurski avtocesti A5 izvedli poostren nadzor cestnega prometa in ukrepali zoper 39 voznikov s pretežko nogo. Med njimi je izstopal 41-letni državljan Italije, ki so mu zunaj naselja Turnišče izmerili hitrost kar 214 kilometrov na uro. Policija mu je izrekla kazen v višini 1200 evrov, poleg tega so mu zabeležili devet kazenskih točk, je sporočila predstavnica PU Murska Sobota.

Najvišja dovoljena hitrost na pomurski avtocesti je sicer 110 kilometrov na uro.