Z 2,3 promila in 60 km/h vijugal po avtocesti proti Ljubljani

Policisti so včeraj nekaj pred 19.30 prejeli več klicev voznikov, da naj bi na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila vijugal po cesti, vozil okoli 60 km/h in z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu.

"Na kraj so bili napoteni trebanjski policisti, ki so voznika izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 38-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola (2,3 g/kg)," so sporočili s Policije.

Vozniku so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.