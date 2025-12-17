Naslovnica
Črna kronika

Z 2,3 promila in 60 km/h vijugal po avtocesti proti Ljubljani

Novo mesto, 17. 12. 2025 09.50 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
D. S.
Slovenska policija

Voznik avtomobila je iz smeri Novega mesta proti Ljubljani na avtocesti vijugal s hitrostjo 60 km/h in s tem ogrožal udeležence v prometu. 38-letnika z 2,3 promila alkohola v krvi so pridržali.

Policisti so včeraj nekaj pred 19.30 prejeli več klicev voznikov, da naj bi na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila vijugal po cesti, vozil okoli 60 km/h in z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu.

"Na kraj so bili napoteni trebanjski policisti, ki so voznika izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 38-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola (2,3 g/kg)," so sporočili s Policije.

Vozniku so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

FOTO: Bobo
Vojaški obveščevalci na službeni zabavi tarča vlomilcev

bronco60
17. 12. 2025 11.04
Ja,a kante mu pa niso zasegli, ali vsaj na mečkanje odpeljali??
4krogci
17. 12. 2025 10.52
ah kolk je takih na SLO cestah!!! pa 80 po prehitevalnem.....pol dobis pa kazen, ker si se peljal po desnem mimo njega s hitrostojo 100km/h pri omejitvi 130km/h...on pa ob praznem desnem pasu lagano po prehitevalnem...in policija take pusti pri miru!!!
SabinaZ
17. 12. 2025 11.16
Zakaj kazen če se voziš po voznem pasu? Saj nisi ti kriv če je nakdo na levem pasu, ki ne prehiteva. Če levi pas stoji to še ne pomeni da mora stati tudi desni.
a res1
17. 12. 2025 10.47
Dobro, da nimamo šest pasovnice, to vi pa bil veleslalom.
wsharky
17. 12. 2025 10.15
a ni bilo zastojev?
Deathstar
17. 12. 2025 10.08
Za naše AC je še kar hitro vozil....
4krogci
17. 12. 2025 10.53
nase AC bi bile prou lepo prevozne z najmanj 100km/h, ce nebi imel telebanov med sodrzavljani ki sanjarijo za volanom!
but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 10.59
Ja... ponavadi se ma človek čas streznit v koloni. Včasih pa celo ponovno napit...
bibaleze
