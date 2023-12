Z 2,4 promila sedel v BMW, vijugal po cesti in končal v pridržanju

Policisti PP Brežice so obvestilo prejeli v četrtek okoli 15. ure. 38-letnik je vozil po avtocesti iz smeri Krškega proti Brežicam, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in ga izločili iz prometa. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola, opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še sporočili iz PU Novo mesto.