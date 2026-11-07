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Črna kronika

Z 2,6 promila alkohola v krvi in brez vozniškega dovoljenja za volan

Muta, 07. 11. 2026 17.27 pred 42 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Alkohol, alkotest, ključi, splošna

Policisti so popoldne na Muti ustavili voznika, ki je imel okoli 2,6 promila alkohola v krvi. Ker je vozil v času ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli, njega pa pridržali.

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so danes popoldne na območju Mute ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,32 miligrama alkohola, kar ustreza približno 2,6 promila alkohola v krvi. Ker je vozil v času ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli, njega pa pridržali.

"Ker se danes mnogi odpravljate na martinovanja, vas še posebej opozarjamo, da ne vozite, če boste pili alkoholne pijače. Nič ni vredno več kot vaše življenje in življenja drugih udeležencev cestnega prometa. Nobena globa ne odtehta dejstva, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola lahko hudo poškodovali sebe ali ostale udeležence cestnega prometa," so zapisali na PU Celje in opozorili, da alkohol botruje skoraj tretjini smrtnih prometnih nesreč.

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policija alkohol muta

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kritika1
07. 11. 2026 18.13
Res smo družba, kjer je alkohol nekaj zelo sprejemljivega. Ko je poslanka dejala, ma ne mi reč, da ti ravnatelj v pisarni ne ponudi kozarec, je to govorila tako prepričljivo in brez zadržkov, kot da je to nekaj povsem normalnega. pa NI, NI in ne sme biti. Alkohol v šolah nima kaj počet, alkohol v pisarni nima kaj počete, alkohol je kjerkoli in v kakršni koli obliki škodljiv. To pove vsak, ki kaj da nemedicinsko stroko. V času sovje kariere sem se srečeval z vozniki pod vplivom alkohola, videl posledice, videl kaj naredi alkohol v družini, skratka nikjer nisem zasledil dobri stvari. Če mislite, da je veselje odvisno zgolj od alkohola, potem lahko zapremo "štacuno". Ko grem na kako predstavo v Špas teater ne potrebujem alkohola za smeh, res tisti pristni smeh in ja vsakič me to napolni in ne alkohol. Ko sem v družbi dobrih prijaznih ljudi je enako, alkohol ni tisto, kar naredi veselje, veselje naredijo ljudje, žal pa veliko, ljudi živi v iluziji, da jim bo alkohol polepšal življenje, da je dober žur samo žur pianih? Minister za zdravje me je v tem pogledi razočaral res močno. Pohodil je tisto, kar je za zdravje bistvo, ničelna toleranca do alkohola, cigaret in vseh drugih omam. N vem kako se počuti, ko bere take novica in za piko na i, tista reklamna fraza za spodbujanje uživanje alkohola je "kultura pitja". Vem, da še ni čas za to, da alkohol pospravimo v preteklost ampak vsaj javno naj odgovorni obnašajo odgovorno in naj ne dajejo alkoholi nikakršne podpore, odobravanja .., jasno in glasno se je treba zavzeti za ničelno toleranco.
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0 0
Limonček60
07. 11. 2026 17.46
Uf, to je pa bla porcija.Predpriprave na martina,pa to
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+3
3 0
Watcherman
07. 11. 2026 17.43
Čim več nadzora in prometnih kontrol v Sloveniji vozniki pojma nimajo in počnejo neumnosti po cestah ogrožajo druge in kot sebe.Lp
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+3
3 0
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