Z 2,6 promila alkohola v krvi in brez vozniškega dovoljenja za volan

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so danes popoldne na območju Mute ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,32 miligrama alkohola, kar ustreza približno 2,6 promila alkohola v krvi. Ker je vozil v času ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli, njega pa pridržali.

"Ker se danes mnogi odpravljate na martinovanja, vas še posebej opozarjamo, da ne vozite, če boste pili alkoholne pijače. Nič ni vredno več kot vaše življenje in življenja drugih udeležencev cestnega prometa. Nobena globa ne odtehta dejstva, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola lahko hudo poškodovali sebe ali ostale udeležence cestnega prometa," so zapisali na PU Celje in opozorili, da alkohol botruje skoraj tretjini smrtnih prometnih nesreč.