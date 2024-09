Z 2,7 promila povzročil prometno nesrečo

Dolenjski policisti so imeli minuli konec tedna spet polne roke dela s pijanimi vozniki. Rekorder je bil 38-letnik, ki so ga obravnavali v nedeljo zvečer, potem ko je povzročil nesrečo v Bruni vasi. Kot je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik, je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno vozišče in trčil v avtomobil 51-letnika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Povzročitelj se je pri tem lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Obenem so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,31 miligramov alkohola, kar je – podatek je za lažjo predstavo dodala Drenikova – 2,7 promila.

Zoper njega bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Ukrepali bodo tudi zoper sopotnika v njegovem vozilu, ki se je neprimerno vedel, vmešaval se je v postopek in ni upošteval ukazov policistov.

V soboto popoldne so nesrečo, ki ji je botroval alkohol, obravnavali tudi v Ručetni vasi. 48-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola (1,3 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V nedeljo so novomeški policisti zaradi nezanesljive vožnje na območju Muhaberja ustavili 64-letnika. Izkazalo se je, da je za volan sedel močno okajen, namerili so mu namreč 1,10 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Povedano drugače: z 2,3 promili alkohola je ocenil, da je še sposoben za vožnjo. Policisti se niso strinjali, odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje oziroma treznjenje. O njegovem početju bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Četrti primer pa je iz petka, policijo so okoli 19.30 obvestili o nevarni vožnji voznika kombija, ki naj bi vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Odzvali so se sevniški policisti, kršitelja so izsledili in ustavili v Šentrupertu. Med postopkom so ugotovili, da gre za 52-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola (1,9 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.