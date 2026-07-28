Z audijem divjal po avtocesti: policisti so mu izmerili kar 258 km/h

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med izvajanjem nadzora na avtocesti ugotovili hujšo prekoračitev dovoljene hitrosti. Med Drnovim in Brežicami so ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila Audi RS7 z registrskimi oznakami Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km/h. Na odseku, kjer je največja dovoljena hitrost 130 km/h, je tako dovoljeno hitrost prekoračil za 128 km/h, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Hitrost je vozniku s težko nogo prinesla 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.

"Voznike opozarjamo, da je neprilagojena oziroma previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za nastanek najhujših prometnih nesreč. Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno povečujejo posledice morebitnega trčenja. Upoštevanje omejitev hitrosti vseh udeležencev v prometu je eden ključnih dejavnikov za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu," je ob tem znova spomnila Drenik Rangusova.