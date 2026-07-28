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Črna kronika

Z audijem divjal po avtocesti: policisti so mu izmerili kar 258 km/h

Novo mesto, 28. 07. 2026 10.32 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Po avtocesti z 258 km/h

Novomeški prometni policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili voznika audija, ki je krepko prekoračil dovoljeno hitrost. Za vožnjo s hitrostjo 258 km/h so mu izrekli globo v višini 1200 evrov in dodelili devet kazenskih točk.

Po avtocesti z 258 km/h
Po avtocesti z 258 km/h
FOTO: PPP Novo mesto

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med izvajanjem nadzora na avtocesti ugotovili hujšo prekoračitev dovoljene hitrosti. Med Drnovim in Brežicami so ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila Audi RS7 z registrskimi oznakami Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km/h. Na odseku, kjer je največja dovoljena hitrost 130 km/h, je tako dovoljeno hitrost prekoračil za 128 km/h, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus

Hitrost je vozniku s težko nogo prinesla 1200 evrov globe in devet kazenskih točk. 

"Voznike opozarjamo, da je neprilagojena oziroma previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za nastanek najhujših prometnih nesreč. Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno povečujejo posledice morebitnega trčenja. Upoštevanje omejitev hitrosti vseh udeležencev v prometu je eden ključnih dejavnikov za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu," je ob tem znova spomnila Drenik Rangusova. 

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KOMENTARJI1

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JanezNovak13
28. 07. 2026 11.07
Zakaj je pomembna znamka vozila? Reklamo delate, da bodo taka vozila kupovali (ker pač tako hitro lahko gredo) in divjali.
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