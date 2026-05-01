Črna kronika

Z audijem pijan v ograjo, pobegnil in se skril v Savi. Na kopno ni mogel sam

Kranj, 01. 05. 2026 11.15 pred 22 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Policija splošna

Kranjski policisti so ponoči obravnavali prometno nesrečo s pobegom voznika. 29-letnik je vozil pod vplivom alkohola, ko je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo. Policisti ob prihodu na kraj nesreče niso našli nikogar, zato je več patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa, začelo iskati voznika. Tega so odkrili v reki Savi, kamor se je skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam stopiti na kopno. Po podatkih očividca naj bi bilo sicer ob nesreči ob vozilu več oseb, ki pa jih policisti na kraju niso našli.

Okoli 2. ure ponoči so bili kranjski policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Kranja. Po trenutnih podatkih naj bi 29-letni voznik avtomobila audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti, ko je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo.

policja, splošna, ponoči
policja, splošna, ponoči
FOTO: Dreamstime

Po podatkih očividca ob klicu za prometno nesrečo naj bi bilo ob avtomobilu po nesreči več oseb. Vendar pa policisti Policijske uprave (PU) Kranj ob prihodu na kraj niso našli nikogar, niti voznika, so pa opazili senco v bližnjem grmovju in sklepali, da gre za udeleženca v prometni nesreči.

Za izsleditev osebe je na kraj prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. Pes je nakazal, da bi oseba lahko odšla proti vodi, zato so iskanje vodili v tej smeri ter moškega naposled res našli v Savi, kamor se je skril.

Na kopno sta ga potegnila policista

Moški zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, zato sta mu policista pomagala in ga potegnila na kopno.

Kasneje so ugotovili, da gre za 29-letnega voznika avtomobila audi A5, ki se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Na kraj je prispelo zdravstveno osebje, ki je moškega zaradi domnevne podhlajenosti z reševalnim vozilom odpeljalo v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Jesenice.

"Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l). Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled," so sporočili s PU Kranj. Policisti so avtomobil zasegli in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Postopek vodijo tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Policisti in gasilci so na kraju iskali tudi domnevne očividce, a jih ob pregledu območja tam niso našli. Morebitne sopotnike v avtomobilu in soudeležene v prometni nesreči ob tem pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080-1200. Kranjski policisti prosijo tudi morebitne priče ali očividce, da posredujejo koristne informacije o prometni nesreči na zgoraj navedene kontakte.

policija prometna nesreča pobeg alkohol

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lens
01. 05. 2026 12.14
Prijatelje spoznaš v nesreči. Ko te zapustijo.
0 0
damy1972
01. 05. 2026 12.10
sonček...
0 0
2fast4
01. 05. 2026 12.05
Pacienti v vsem svojem sijaju. Po slo jih je ogromno. Sami posebneži...
+3
3 0
xxman.y
01. 05. 2026 12.01
Inteligenca na višku... Zakaj ni kar odplaval naprej do Donave. Tam ga sigurno nebi našli.
+3
3 0
Najboljší način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Sovjetske kavbojke
