Z audijem pijan v ograjo, pobegnil in se skril v Savi. Na kopno ni mogel sam

Okoli 2. ure ponoči so bili kranjski policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Kranja. Po trenutnih podatkih naj bi 29-letni voznik avtomobila audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti, ko je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo.

Za izsleditev osebe je na kraj prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. Pes je nakazal, da bi oseba lahko odšla proti vodi, zato so iskanje vodili v tej smeri ter moškega naposled res našli v Savi, kamor se je skril.

Po podatkih očividca ob klicu za prometno nesrečo naj bi bilo ob avtomobilu po nesreči več oseb. Vendar pa policisti Policijske uprave (PU) Kranj ob prihodu na kraj niso našli nikogar, niti voznika, so pa opazili senco v bližnjem grmovju in sklepali, da gre za udeleženca v prometni nesreči.

Moški zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, zato sta mu policista pomagala in ga potegnila na kopno.

Kasneje so ugotovili, da gre za 29-letnega voznika avtomobila audi A5, ki se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Na kraj je prispelo zdravstveno osebje, ki je moškega zaradi domnevne podhlajenosti z reševalnim vozilom odpeljalo v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Jesenice.

"Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l). Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled," so sporočili s PU Kranj. Policisti so avtomobil zasegli in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Postopek vodijo tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Policisti in gasilci so na kraju iskali tudi domnevne očividce, a jih ob pregledu območja tam niso našli. Morebitne sopotnike v avtomobilu in soudeležene v prometni nesreči ob tem pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080-1200. Kranjski policisti prosijo tudi morebitne priče ali očividce, da posredujejo koristne informacije o prometni nesreči na zgoraj navedene kontakte.