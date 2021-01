Z audijem povzročil nesrečo, bežal pred policisti in vozil celo brez enega kolesa

Včeraj nekaj pred 22. uro so ljubljanski policisti na Šmartinski cesti v Ljubljani ustavljali voznika osebnega vozila audi A6 črne barve s koprskega registrskega območja. Voznik ni ustavil ob znakih policistov in je z vožnjo nadaljeval v smeri centra Ljubljane. Pri tem je na Šmartinski cesti povzročil prometno nesrečo. Z vozilom je trčil v enega izmed objektov in ga poškodoval, večkrat pa je trčil tudi v prometno signalizacijo. Med vožnjo je storil več cestnoprometnih prekrškov in ogrožal druge udeležence v prometu, med drugim je vozil tudi po pločniku in ni upošteval rdeče luči na semaforju.