Z avtobusom pet kilometrov vozil v napačno smer po avtocesti

Delavci Darsa so v nedeljo ponoči policijo obvestili, da po avtocesti od Gabrka proti Senožečam vozi vozilo v nasprotno smer. Policisti so dohiteli avtobus in ga izločili na Studencu. 41-letni voznik, državljan Romunije, je na območju Gabrka, kjer je delovišče, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in po njem vozil približno pet kilometrov. Sledi mu obdolžilni predlog, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Sedem poškodovanih v nesreči na zapori

V petek ob 19.40 pa so obravnavali nesrečo, ki jo je povzročil prehiter voznik za volanom jaguarja. 61-letnik je s povečano hitrostjo peljal od Senožeč proti Divači, kjer je pripeljal do popolne zapore odseka avtoceste. Tam je v levem ovinku z zadnjim desnim delom osebnega avtomobila trčil v pokončno zaporo in izgubil oblast nad vozilom. Avtomobil je zaradi tega pričel bočno drseti v smeri vožnje in je z zadnjim delom trčil v zadnji del pred njim vozečega osebnega avtomobila, ki ga je vozil 29-letni Ljubljančan. Avtomobil je nato drsel naprej čez levi prometni pas in pas za vožnjo v nasprotni smeri ter čelno trčil v kovinsko varnostno ograjo. Po trku ga je odbilo desno v smeri vožnje, kjer je čelno trčil v kombi, ki ga je nasproti pravilno vozil 53-letni državljan BiH, je dogajanje opisala Anita Leskovec.

Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Številna prometna signalizacija na relaciji, po kateri se je

pripeljal, je namreč opozarjala na to, da se približuje delovišču in da je promet kanaliziran po dveh prometnih pasovih na nasprotno smerno vozišče.

V prometni nesreči je bilo poškodovanih sedem oseb, od teh sopotnica v vozilu povzročitelja huje.