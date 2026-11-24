V ponedeljek malo pred osmo uro zjutraj se je v Idriji zgodila huda prometna nesreča. 63-letni voznik je na prehodu za pešce z avtobusom zbil 36-letno peško, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Policisti so ugotovili, da je voznik avtobusa vozil po glavni cesti iz smeri Godoviča proti središču Idrije. "Ko je pripeljal po ravnem delu ceste, z avtobusom ni omogočil varnega prečkanja vozišča peški, ki je z njegove desne strani že začela prečkati cesto po označenem prehodu za pešce. Z desnim bočnim delom sprednjega dela avtobusa jo je zadel oziroma oplazil, zaradi česar je padla na vozišče ob pločniku in se poškodovala," je pojasnil Božnik.

Ponesrečenko je občan odpeljal v zdravstveni dom, kjer so ji nudili prvo zdravniško pomoč, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih je utrpela hudo telesno poškodbo.

Policisti preiskavo nadaljujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.