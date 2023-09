Z avtom bežali pred policijo, skozi prtljažnik metali različne predmete

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti v Krškem okoli druge ure v noči na soboto, kmalu zatem, ko so bili obveščeni o sprožitvi vlomnega alarma v trgovskem centru v Leskovcu pri Krškem, opazili sumljivo vozilo. Ko so potniki vozila opazili policiste, so začeli z veliko hitrostjo voziti v smeri Smednika.

Operativno-komunikacijski center je vpoklical patrulje širšega območja Krškega in Šentjerneja, kriminaliste, prometne policiste in vodnike službenih psov. Vozilo je imelo dvignjeno vrata prtljažnika, skozi katera so potniki med vožnjo odmetavali različne predmete, nazadnje so pred policijsko vozilo vrgli tudi rezervno kolo. Policisti so se uspeli oviram ogniti in jih poskusili ustaviti, a sirene in modre luči niso upoštevali.

Divja vožnja se je nadaljevali v okolici Smednika, Gmajne in Zameškega, kjer so policisti iz Šentjerneja čez vozišče vrgli bodičasti trak "stinger". Ta je voznika vendarle prisilil, da je zaradi praznih pnevmatik ustavil v bližini Hrvaškega Broda. Iz vozila je zbežalo več oseb. Osumljence so iskali s službenimi psi in dronom, a so se jim zaenkrat uspeli izmuzniti.

Policisti so vozilo Renault Scenic, s katerim so nepridipravi bežali, zasegli. Lastnica vozila iz Mihovice je policistom povedala, da je mislila, da je vozilo (sicer veljavno registrirano) doma, pa očitno ni bilo. Z ogledom kraja vloma so hkrati ugotovili, da osumljenci dejanja niso uspeli dokončati, saj niso uspeli odnesti, kar so si pripravili – domnevajo, da jih je pregnal alarm, nato so jih zaposlili še policisti.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo primera, so še sporočili s PU Novo mesto.