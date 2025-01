Z avtom zletel v Soro, splezal po brežini do ceste, nato ga je zbil voznik

Gorenjski policisti so bili malo pred polnočjo obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena 52-letni pešec in 46-letni voznik avtomobila.

"Po do sedaj zbranih podatkih je bil pešec predhodno kot voznik samoudeležen v prometni nesreči, v kateri je z vozilom zapeljal s ceste v strugo reke Sore, kjer je vozilo obstalo na strehi," so zapisali v Policijski upravi Kranj.

52-letnik se je rešil iz vozila in se po brežini vrnil nazaj na cesto. A ker je cesta na tem delu neosvetljena, je vanj nato trčil 46-letni voznik avtomobila. Pešec je bil v nesreči tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Cesta je bila na tem delu zaprta okoli štiri ure. Kraj nesreče sta si ogledala tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Iz avtomobila, ki je pristal v reki, ni prišlo do izlitja tekočin, posledično se ni zgodilo onesnaženje reke Sore, so še sporočili iz PU Kranj.