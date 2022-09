Z avtomobilom prebil ograjo lokala in poškodoval goste, nato pa pobegnil

Na regionalni cesti Kamnik-Ločica je v ponedeljek ob 21.17 uri osebno vozilo zapeljalo s cestišča na teraso gostinskega lokala. Ob tem je prebilo ograjo, porušilo več miz in klopi in poškodovalo goste. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč NMP Kamnik pri oskrbi poškodovanih in zaščitili kraj dogodka zaradi policijske preiskave, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Voznik je s poškodovanim vozilom pobegnil s kraja nesreče in z motornimi tekočinami onesnažil odseke Kamnik–Ločica, Kamnik–Stahovica in Stahovica–Črnivec, ki so jih gasilci in delavci Gorenjske gradbene družbe posuli z vpojnimi sredstvi in očistili. Tri poškodovane osebe so reševalci NMP Kamnik na kraju oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci so nudili razsvetljavo kriminalistom za potrebe ogleda.

Nastala je večja gmotna škoda na lokalu in opremi.

Na uradne informacije policije še čakamo.