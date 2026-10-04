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Črna kronika

Z avtomobilom trčil v pešca, ta je na kraju umrl

Ajdovščina, 04. 10. 2026 07.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Prometna nesreča

Zunaj naselja Ajdovščina se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 23-letni voznik je z osebnim avtomobilom zbil pešca, ki je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, je sporočila Policija.

V soboto ob 19.40 je na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Na kraju je umrl.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci GRC Ajdovščina nudili pomoč reševalcem NMP Ajdovščina in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče. 

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč. V 74 nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 13 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah huje telesno poškodovani, v eni prometni nesreči je umrla ena oseba. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so petim voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali enega voznika.

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