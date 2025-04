Z avtomobilom vijugal po cesti, napihal skoraj dva promila

Blejski policisti so bili včeraj nekaj čez 16. uro od udeleženca v cestnem prometu obveščeni o vozniku rdečega avtomobila, znamke Hyundai, ki je na območju Bleda vijugal po cesti in bi lahko povzročil tudi prometno nesrečo. Policisti so se na obvestilo takoj odzvali in izsledili 64-letnega voznika. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,86 mg/l, kar je okoli 1,8 promila. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču. Za ostale prometne prekrške so mu izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Kranj.



Za volan le trezni

Pozornemu udeležencu cestnega prometa se za obvestilo zahvaljujejo, zavedajoč, da je ravno s tem klicem lahko preprečil prometno nesrečo in nekomu rešil življenje. Za volan vedno sedite trezni. Vsak posameznik naj v prometu sprejema odgovorne odločitve. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu gotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj, še poudarajo policisti.